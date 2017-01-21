Galatasaray'dan Aderlan Santos Atağı!

İspanyol basını, 27 yaşındaki savunmacıyla Marsilya, Galatasaray ve Yunan kulüplerinin ilgilendiğini yazdı.

Valencia ile 2020'ye kadar kontratı olan 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 5 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılılar ise bu transfere 3 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı.

AYRILMAK İSTİYOR







İspanya Ligi'nde Valencia'da 8 karşılaşmada forma giymesine rağmen yeterince süre alamadığını düşünen Aderlan kulüp yönetimine ayrılmak istediğini iletti.

Oyuncunun Marsilya'nın da radarında olması nedeniyle piyasası yüksek.

Aurelien Chedjou'yu Marsilya'ya göndermeye çalışan yönetim bu hamlesinde başarılı olursa Aderlan için Valencia'ya resmi teklifini sunacak. Aksi halde yüksek maliyetini karşılamak için Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasını bekleyecek.



Kaynak: Fotomaç



