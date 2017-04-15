Galatasaray'da Şok Transfer Gelişmesi

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Dursun Özbek ve yönetimi geçtiğimiz günlerde Senegal doğumlu forvet oyuncusu Pape Habib Gueye'yi takımla birlikte antrenmanlara çıkarmıştı. Tudor'un ısrarla takımda görmek istediği 17 yaşındaki Gueye Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yetenekler arasında gösteriliyor.



Galatasaray yönetimi U20 Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı formasıyla görev yapacağı öğrenilen genç yıldızın bonservisini bir an önce alabilmek için büyük bir çaba harcadığı öğrenildi. Ancak Pape Habib Gueye'nin 20 Eylül 1999 tarihinde doğmuş olması sebebiyle transferinin 18 yaşını dolurmadan yapılamayacağı belirtlildi. Aksi takdirde FIFA, reşit olmayan bir genç futbolcunun transfer olmasını yasaklıyor.



Sarı - kırmızılı yönetim U20 Dünya Kupası'nda görücüye çıkacak genç oyuncuyu şimdiden kadrosuna katarsa transfer yasağı ve büyük para cezaıyla karşı karşıya kalacağı gelen bilgiler arasında. İspanya'nın dev kulübü Barcelona bu sebeple FIFA'dan 2 yıl transfer yasağı almıştı. GoalBien