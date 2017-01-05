Galatasaray'da Muslera'dan Sonra Cenk ve Eray da Sakatlandı

Kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray güne sakatlık haberleriyle başladı. Sarı kırmızılıların iki kalecisi Fernando Muslera ve Cenk Gönen sakatlandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın serçe parmağında kırık tespit edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı. Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

CENK GÖNEN AMELİYAT OLDU, ERAY İŞCAN DA SAKATLANDI

Uruguaylı kalecinin yedeği Cenk Gönen menisküs yırtığı ameliyatı olurken, Eray İşcan'ın da arka adelesinden sakatlandığı kaydedildi. Cenk Gönen sol diz menisküsünde yırtık olduğu için ameliyat edildi. Cenk'in, Karabükspor maçı yani 3 hafta sonra takıma katılacağı belirtildi.

Ayak altında sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ederken, 1 hafta içinde saha çalışmalarına başlayacak.

Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda'nın tedavisine devam edilirken, sezon başında dizinden ameliyat edilen Koray Günter 14 Ocak'ta İstanbul'a gelecek. Koray'ın ocak ayının sonunda program dahilinde çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

Sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz ameliyat edilmeyecek ve iğne tedavisi uygulanacak.