Galatasaray, Bursa'ya Gitti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bursapor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, deniz yoluyla Bursa'ya giden sarı-kırmızılılar, yarın akşam saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma için bu kentte kampa girecek.
Galatasaray'ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu." - İSTANBUL
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