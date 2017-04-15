Galatasaray'a Mental Anlamda Büyük Katkı Sağlar'

Galatasaray eski oyuncularıyla transferle ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor. Harry Kewell yönetime John Terry'yi önerdi.

Galatasaray'a Mental Anlamda Büyük Katkı Sağlar'

Yöneticiler gelecek sezonun takımını kurmak için Galatasaray'da forma giymiş eski yıldızlardan yardım istiyorlar... şimdiye kadar Harry Kewell, Albert Riera ve Tomas Ujfalusi gibi isimlerle görüşüldü. Bu isimlerden Watford U-23 takımını çalıştıran Kewell'dan

Jonh Terry teklifi geldi.

Avustralyalı oyuncu Chelsea'den John Terry'yi önerdi. Bir yılda olsa Galatasaray'da forma giymesinin özellikle mental anlamda takıma büyük katkısı olacağını söyledi. Uzun yıllardır adı her transfer döneminde Galatasaray ile anılan 36 yaşındaki stopere 1+1 yıllık teklif yapılacağı gelen haberler arasında

Kaynak: Fotospor


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