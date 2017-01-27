Galatasaray 5 Futbolcuyu Denemeye Aldı

Galatasaray, U21 Takımı'nda 3 Afrikalı, 1 Sırp ve 1 İranlı futbolcuyu denemeye aldı.

Galatasaray 5 Futbolcuyu Denemeye Aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi 5 futbolcuyu denemek için idmana çıkardı.

Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ın transferlerinin ardından istediği oyuncularla bir türlü anlaşma noktasına gelemeyen Galatasaray yönetimi, scout ekibinin önerilerde bulunduğu 5 futbolcuyu denemeye aldı.

3 AFRİKALI, 1 SIRP, 1 İRANLI

Sessiz sedasız dün U21 idmanına çıkan futbolcuların isimleriyle ilgili bir bilgilendirme yapılmazken oyuncuların milliyetleri ortaya çıktı. Galatasaray Futbol Akademi Editörü Gökay Akpınar, sarı kırmızılıların 3 Afrikalı, 1 Sırp ve 1 İranlı futbolcuyu U21 Takımında denemeye aldığını aktardı.

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