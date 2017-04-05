Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: ÜlkerHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenFenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk, Lens (Dk. 69 Karavaiev), Chahechouhe (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, de Souza (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk, Lens (Dk. 69 Karavaiev), Chahechouhe (Dk. 46 Volkan Şen), Moussa Sow
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Douglao, Kana Bıyık (Dk. 59 Mabiala), Levent Gülen, Nguemo, Rotman (Dk. 46 Deniz Türüç), Samba Sow, Umut Bulut (Dk. 67 Güray Vural), Traore, Welliton
Goller: Dk. 31 Chahechouhe, Dk. 35 de Souza, Dk. 83 Volkan Şen (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler, Kayseri'de oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0 galip tamamlamıştı. Fenerbahçe, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
50. dakikada Umut Bulut'un kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği uzun topla sol kanatta buluşan Traore, Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Traore'nin sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Welliton'un yerden sol ayakla yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.
72. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Karavaiev yerden ortaladı. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen'in düzelterek sol ayakla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
75. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Volkan Şen'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Moussa Sow'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
83. dakikada Fenerbahçe, skoru 3-0'a taşıdı. Volkan Şen'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.