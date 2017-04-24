Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm
TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi, 3 maçla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi, 3 maçla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürdü.
Günün maçlarında Balıkesirspor, sahasında Altınordu ile 1-1, Şanlıurfaspor, yine sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalırken, Manisaspor, sahasında Denizlispor'u son dakika golüyle 3-2 yendi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un 54 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Göztepe-Adana Demirspor: 3-2
Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Boluspor-Bandırmaspor: 4-1
Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: 2-2
Eskişehirspor-Sivasspor: 2-2
Elazığspor-Samsunspor: 2-1
Balıkesirspor-Altınordu: 1-1
Manisaspor-Denizlispor: 3-2
Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 0-0
Puan durumu
Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verildi.
30. hafta
28 Nisan Cuma:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor
18.30 Sivasspor-Giresunspor
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Denizlispor-Elazığspor
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor
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