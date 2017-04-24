Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi, 3 maçla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürdü.

Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi, 3 maçla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürdü.

Günün maçlarında Balıkesirspor, sahasında Altınordu ile 1-1, Şanlıurfaspor, yine sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalırken, Manisaspor, sahasında Denizlispor'u son dakika golüyle 3-2 yendi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un 54 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Göztepe-Adana Demirspor: 3-2

Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Boluspor-Bandırmaspor: 4-1

Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: 2-2

Eskişehirspor-Sivasspor: 2-2

Elazığspor-Samsunspor: 2-1

Balıkesirspor-Altınordu: 1-1

Manisaspor-Denizlispor: 3-2

Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 0-0

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. EVKUR YENİ MALATYASPOR29 16 6 7 43 29 14 54
2. ESKİŞEHİRSPOR29 14 10 5 50 36 14 49
3. SİVASSPOR29 13 10 6 40 26 14 49
4. GİRESUNSPOR29 13 8 8 37 29 8 47
5. ÜMRANİYESPOR29 12 10 7 36 28 8 46
6. GÖZTEPE29 13 7 9 44 42 2 46
7. BOLUSPOR29 13 5 11 47 48 -1 44
8. ALTINORDU29 10 10 9 36 36 0 40
9. BALIKESİRSPOR29 8 12 9 47 36 11 36
10. ELAZIĞSPOR29 11 8 10 37 32 5 35
11. ADANA DEMİRSPOR29 8 13 8 41 40 1 34
12. DENİZLİSPOR29 10 7 12 42 42 0 34
13. MANİSASPOR29 9 9 11 43 45 -2 33
14. SAMSUNSPOR29 8 7 14 22 34 -12 31
15. ŞANLIURFASPOR29 7 9 13 32 38 -6 30
16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP29 6 8 15 30 42 -12 26
17. BANDIRMASPOR29 6 7 16 31 48 -17 25
18. MERSİN İDMANYURDU29 6 10 13 28 55 -27 25




Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na 3'er puan silme cezası verildi.

30. hafta

28 Nisan Cuma:

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor

18.30 Sivasspor-Giresunspor

29 Nisan Cumartesi:

15.00 Denizlispor-Elazığspor

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor

30 Nisan Pazar:

16.00 Balıkesirspor-Boluspor

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor

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