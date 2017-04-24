Futbol: Tff 1. Lig'de Görünüm

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi, 3 maçla tamamlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürdü.



Günün maçlarında Balıkesirspor, sahasında Altınordu ile 1-1, Şanlıurfaspor, yine sahasında Büyükşehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalırken, Manisaspor, sahasında Denizlispor'u son dakika golüyle 3-2 yendi.



Evkur Yeni Malatyaspor'un 54 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 30. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Göztepe-Adana Demirspor: 3-2



Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1



Boluspor-Bandırmaspor: 4-1



Ümraniyespor-Mersin İdmanyurdu: 2-2



Eskişehirspor-Sivasspor: 2-2



Elazığspor-Samsunspor: 2-1



Balıkesirspor-Altınordu: 1-1



Manisaspor-Denizlispor: 3-2



Şanlıurfaspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 0-0



Puan durumu





Takımlar O G B M A Y AV P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 29 16 6 7 43 29 14 54 2. ESKİŞEHİRSPOR 29 14 10 5 50 36 14 49 3. SİVASSPOR 29 13 10 6 40 26 14 49 4. GİRESUNSPOR 29 13 8 8 37 29 8 47 5. ÜMRANİYESPOR 29 12 10 7 36 28 8 46 6. GÖZTEPE 29 13 7 9 44 42 2 46 7. BOLUSPOR 29 13 5 11 47 48 -1 44 8. ALTINORDU 29 10 10 9 36 36 0 40 9. BALIKESİRSPOR 29 8 12 9 47 36 11 36 10. ELAZIĞSPOR 29 11 8 10 37 32 5 35 11. ADANA DEMİRSPOR 29 8 13 8 41 40 1 34 12. DENİZLİSPOR 29 10 7 12 42 42 0 34 13. MANİSASPOR 29 9 9 11 43 45 -2 33 14. SAMSUNSPOR 29 8 7 14 22 34 -12 31 15. ŞANLIURFASPOR 29 7 9 13 32 38 -6 30 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP 29 6 8 15 30 42 -12 26 17. BANDIRMASPOR 29 6 7 16 31 48 -17 25 18. MERSİN İDMANYURDU 29 6 10 13 28 55 -27 25



