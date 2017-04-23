Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Bolu AtatürkHakemler: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mustafa SavranlarBoluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon (Dk. 80 Jansen), Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer, Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 86 Renato Arapi), Emre Gültekin (Dk.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Barış Şimşek, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar
Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon (Dk. 80 Jansen), Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer, Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 86 Renato Arapi), Emre Gültekin (Dk. 64 Kadir Bekmezci), Umut Meraş
Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılınç (Dk. 46 Sertaç Çam), Doğan Karakuş (Dk. 78 Ömer Kandemir) Serkan Sözmen, Souza, Marino, Feridun Kıroğlu (Dk. 58 Atabey Çiçek), Fofana, Üstün Bilgi, Droppa, Bahri Can Avcı
Goller: Dk. 14 ve 42 Andre Santos, Dk. 71 Guido Koçer, Dk. 83 Ramazan Sal (Boluspor), Dk. 75 Marino (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Bahri Can Avcı, Dk. 73 Souza (Bandırmaspor), Dk. 74 Akabueze, Dk. 90 Jansen (Boluspor)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında Bandırmaspor'u 4-1 yendi.