Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Özgüç Türkalp, Muhammet Yumak, Seyfettin ÜnalÜmraniyespor: Burak Öğür, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 79 Tarık Tekdal), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Otoo, Ömer Can Sokullu (Dk. 73 Bahadır Taşdelen), Ömer Tunç (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Özgüç Türkalp, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 79 Tarık Tekdal), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Otoo, Ömer Can Sokullu (Dk. 73 Bahadır Taşdelen), Ömer Tunç (Dk. 79 Samet Asatekin), Beleck, Merthan Açıl
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Pedriel, Tolga Şahin (Dk. 90 Kudbettin Tekin), Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu (Dk. 70 Mahmut Metin), Tita (Dk. 90+4 Furkan Aydemir)
Goller: Dk. 10 Serdar Özbayraktar, Dk. 47 Beleck (Ümraniyespor), Dk. 29 Sinan Kaloğlu, Dk. 50 Mitrovic (Penaltıdan) (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Dk. 19 Tita, Dk. 90+1 Yunus Emre Aslan ve Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), Dk. 33 Mehmet Sedef (Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.