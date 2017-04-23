Stat: Türk Telekom Arena



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 90 Josue), Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 80 Eren Derdiyok), Sneijder, Bruma (Dk. 68 Rodrigues), Podolski



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, de Souza, Lens, Alper Potuk (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Chahechouhe (Dk. 62 Volkan Şen), Van Persie (Dk. 80 Sow)



Gol: Dk. 90+1 de Souza (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 61 Van Persie, Dk. 85 de Souza, Dk. 88 Skrtel, Dk. 90+4 Volkan Demirel (Fenerbahçe)



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.



49. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.



53. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



71. dakikada Sneijder'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla müdahale ettiği topu kornere gönderdi.



74. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



86. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla ilerleyen Lens'in ortasında Alper Potuk, altıpas gerisinde meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Muslera üzerine gelen topun sahibi oldu.



89. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.



90+1. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen de Souza'nın kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 0-1



90+4. dakikada Josue'nin savunmadan uzun gönderdiği topu Eren Derdiyok kafayla indirdi. Sneijder, ceza yayı içinde buluştuğu topu bekletmeden kaleye yolladı ancak yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



Mücadele, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.