Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 68 Hadziahmetovic), Vukovic, Mehmet Uslu (Dk. 77 Volkan Fındıklı), Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Rangelov (Dk. 68 Fofana), Bajic



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, de Jong, Selçuk İnan, Linnes, Josue (Dk. 46 Rodrigues), Sneijder (Dk. 90+3 Ahmet Çalık), Eren Derdiyok (Dk. 83 Podolski)



Gol: Dk. 51 Sabri Sarıoğlu (Galatasaray)



Kırmızı kart: Dk. 71 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Turan, Dk. 89 Fofana (Atiker Konyaspor), Sneijder (Devre arasında) (Galatasaray)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.



51. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in soldan yaptığı yerden ortada, arka direkte topla buluşan Sabri Sarıoğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlağı son anda kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez sol ayağıyla ikinci vuruşunu yapan Sabri Sarıoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



57. dakikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Atiker Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Sabri Sarıoğlu'nun bekletmeden sert vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.



66. dakikada Ali Çamdalı'nın pasına hareketlenen ve ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Muslera son anda kornere çeldi.



71. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikada sarı kart gören Ali Çamdalı, hakem Mete Kalkavan'a itiraz edince ikinci sarı kartını alarak, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



76. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında, ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.



86. dakikada Linnes'in sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Sabri Sarıoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu çeldi. Pozisyonun devamında Atiker Konyasporlu defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.