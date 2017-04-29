Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Tuzla BelediyeHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin GözütokTuzlaspor: Bekir, Ferhat (Dk. 80 Murat), Bülent, Kadir Kaan, İbrahim Ethem, Muharrem, Şahin (Dk. 51 Melik), Gökcan, Doğan (Dk. 58 Tuncay), Sadık, OzanAydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Ömer (Dk.
Stat: Tuzla Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin Gözütok
Tuzlaspor: Bekir, Ferhat (Dk. 80 Murat), Bülent, Kadir Kaan, İbrahim Ethem, Muharrem, Şahin (Dk. 51 Melik), Gökcan, Doğan (Dk. 58 Tuncay), Sadık, Ozan
Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Ömer (Dk. 90+1 Emre), Mustafa Tahir, Gürcan, Şamil, Oğuzhan, Vedat, Süleyman, Berat Ali (Dk. 76 Metincan)
Gol: Dk. 31 Ozan (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Erdi (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: Dk. 17 Bülent, Dk. 53 Doğan, Dk. 58 Şahin (yedek kulübesinde), Dk. 80 Melik (Tuzlaspor), Dk. 59 Vedat, Dk. 71 Berat Ali (Aydınspor 1923)
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'taki 34. ve son hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, Aydınspor 1923'ü 1-0 yenerek ligde kaldı.
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