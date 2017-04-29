Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Hakan Akmısır, Sercan Ertemçöz, Ersin ErbayBüyükçekmece Tepecikspor: Murat (Dk. 46 Utku), Semih Kaya, Deniz, Osman Üçüncü, Ömer (Dk. 25 Yusuf Bilal), Burak, Mert Suha, Semih Mustafa Usta, Atilla (Dk.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Akmısır, Sercan Ertemçöz, Ersin Erbay
Büyükçekmece Tepecikspor: Murat (Dk. 46 Utku), Semih Kaya, Deniz, Osman Üçüncü, Ömer (Dk. 25 Yusuf Bilal), Burak, Mert Suha, Semih Mustafa Usta, Atilla (Dk. 71 Kerem), Birtan, Yesugay
Kocaeli Birlikspor: Onur Behiç, Kürşat Ergun (Dk. 58 Semih), Raif, Ali Kemal (Dk. 71 Emirhan), Batuhan, Emrecan, Erdi, Emre (Dk. 64 Kemal), Mehmet Gürkan, Uğur, Mutlu
Goller: Dk. 12 Osman Üçüncü, Dk. 85 Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 22 Ali Kemal, Dk. 24 Mutlu, Dk. 55 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)
Sarı kart: Dk. 61 Osman Üçüncü (Büyükçekmece Tepecikspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. ve son hafta mücadelesinde Büyükçekmece Tepecikspor, Kocaeli Birlikspor'a 3-2 yenildi.