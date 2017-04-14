Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Yusuf Ziya ÖnişHakemler: Tolga Kadaz, Hakan Betaş, Hakan KarabalçıkSarıyer: Gökhan, Mert, Oğuz, Yaser (Dk. 90+4 Can Arat), Emrah, Bertul, Fırat (Dk. 34 Hüsnü), Serkan (Dk. 69 Ensar Enes), Sabutay Alper, Hakan, Meli·hGümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih Zafer, Taşkın (Dk.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Tolga Kadaz, Hakan Betaş, Hakan Karabalçık

Sarıyer: Gökhan, Mert, Oğuz, Yaser (Dk. 90+4 Can Arat), Emrah, Bertul, Fırat (Dk. 34 Hüsnü), Serkan (Dk. 69 Ensar Enes), Sabutay Alper, Hakan, Meli·h

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih Zafer, Taşkın (Dk. 71 İsmail), Cumhur, Serhat, Alperen, Zahit, Taner (Dk. 85 Cem), Mehmet Cansın, Mehmet Menderes, Rıdvan

Goller: Dk. 10 Zahit (Gümüşhanespor), Dk. 35 Serkan, Dk. 74 Emrah (Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Cem (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bertul, Dk. 88 Gökhan (Sarıyer), Dk. 74 Cumhur, Dk. 78 Taner, Dk. 79 İsmail (Gümüşhanespor)

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer, Gümüşhanespor'u 2-1 yendi.

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