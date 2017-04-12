Futbol: Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk oylaması nedeniyle tamamı 14 Nisan Cuma günü saat 15.00'te oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Beyaz Grup
Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor: Barış Şimşek
Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor: Selim Özen
Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: Kadir Sağlam
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Şeref Taştan
Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: Ferhan Kestanlıoğlu
Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: Ali Adıgüzel
İstanbulspor-Ofspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
Hacettepe-Kahramanmaraşspor: Burak Taşkınsoy
Kırmızı Grup
Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor: Ali Zağlı
Eyüpspor-İnegölspor: Deniz Kükrek
Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: Atilla Karaoğlan
Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü: Tolga Özkalfa
Sarıyer-Gümüşhanespor: Tolga Kadaz
Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka: Çağdaş Altay
1461 Trabzon-Kırklarelispor: Hakan Ceylan
BUGSAŞ Spor-Hatayspor: Burak Şeker
Tokatspor-Niğde Belediyespor: Yaşar Can Temizel