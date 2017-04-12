Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk oylaması nedeniyle tamamı 14 Nisan Cuma günü saat 15.00'te oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Beyaz Grup

Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor: Barış Şimşek

Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor: Selim Özen

Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: Kadir Sağlam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Şeref Taştan

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: Ferhan Kestanlıoğlu

Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: Ali Adıgüzel

İstanbulspor-Ofspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

Hacettepe-Kahramanmaraşspor: Burak Taşkınsoy

Kırmızı Grup

Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor: Ali Zağlı

Eyüpspor-İnegölspor: Deniz Kükrek

Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: Atilla Karaoğlan

Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü: Tolga Özkalfa

Sarıyer-Gümüşhanespor: Tolga Kadaz

Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka: Çağdaş Altay

1461 Trabzon-Kırklarelispor: Hakan Ceylan

BUGSAŞ Spor-Hatayspor: Burak Şeker

Tokatspor-Niğde Belediyespor: Yaşar Can Temizel

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