Futbol: Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk oylaması nedeniyle tamamı 14 Nisan Cuma günü saat 15.00'te oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Beyaz Grup



Anadolu Üsküdar 1908-Fethiyespor: Barış Şimşek



Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor: Selim Özen



Büyükçekmece Tepecikspor-Bucaspor: Kadir Sağlam



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Şeref Taştan



Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: Ferhan Kestanlıoğlu



Nazilli Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: Ali Adıgüzel



İstanbulspor-Ofspor: Tugay Kaan Numanoğlu



Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu



Hacettepe-Kahramanmaraşspor: Burak Taşkınsoy



Kırmızı Grup



Tuzlaspor-Kayseri Erciyesspor: Ali Zağlı



Eyüpspor-İnegölspor: Deniz Kükrek



Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: Atilla Karaoğlan



Kastamonuspor 1966-MKE Ankaragücü: Tolga Özkalfa



Sarıyer-Gümüşhanespor: Tolga Kadaz



Etimesgut Belediyespor-Karşıyaka: Çağdaş Altay



1461 Trabzon-Kırklarelispor: Hakan Ceylan



BUGSAŞ Spor-Hatayspor: Burak Şeker



Tokatspor-Niğde Belediyespor: Yaşar Can Temizel