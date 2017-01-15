Stat: Yeni Buca
Hakemler: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Yavuz Bahadır Ordu
Bucaspor: Mert, Sancar, Veli, Abdullah, Emin (Dk. 73 İlyas), Emre Toraman, Zafer, Erkan, Şenol (Dk. 46 Mehmet), Hasan (Dk. 88 Ahmet), Emre Özkan
Keçiörengücü: Özkan, Tarık, Kerem, Uğur, Ayhan, Mehmet Kuruoğlu (Dk. 68 Burak), Hüseyin, Efe Can, Timur, Yıldıray, Hüseyin (Dk. 80 Berat)
Goller: Dk. 12 Efe Can, Dk. 64 Yıldıray (Keçiörengücü), Dk. 69 ve 83 Zafer, Dk. 80 İlyas, Dk. 90 Erkan (Bucaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Tarık, Dk. 58 Hüseyin (Keçiörengücü), Dk. 73 Erkan (Bucaspor)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta maçında Bucaspor, Keçiörengücü'nü 4-2 yendi.
Bucaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi ekibin taraftarları müsabakayı takip edemedi.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: Yeni BucaHakemler: Celal Bayraklı, Özcan Genel, Yavuz Bahadır OrduBucaspor: Mert, Sancar, Veli, Abdullah, Emin (Dk. 73 İlyas), Emre Toraman, Zafer, Erkan, Şenol (Dk. 46 Mehmet), Hasan (Dk. 88 Ahmet), Emre ÖzkanKeçiörengücü: Özkan, Tarık, Kerem, Uğur, Ayhan, Mehmet Kuruoğlu (Dk.
Stat: Yeni Buca
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