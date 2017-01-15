Stat: Vefa
Hakemler: Şeref Taştan, Ayhan Arısoy, Emin Barlas
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Erdinç, Mert (Dk. 68 Ercüment Eray), Muhammed Akarslan, Yavuzhan, Eren (Dk. 79 Erdal), Kemal, Taner, Ömercan, Feyyaz, Denis (Dk. 84 Ufuk)
Fethiyespor: Kubilay, Bayram, Bekir Ozan, Hüseyin, Mert Er, Nurettin (Dk. 68 Hüseyin Cihan), Fatih, Selçuk, Cemre (Dk. 64 Emir), Aytaç, Oktay (Dk. 75 Eray)
Gol: Dk. 28 Oktay (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Cemre, Dk. 37 Hüseyin (Fethiyespor), Dk. 30 Muhammed Akarslan, Dk. 39 Denis (Fatih Karagümrük)
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Stat: VefaHakemler: Şeref Taştan, Ayhan Arısoy, Emin BarlasFatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Erdinç, Mert (Dk. 68 Ercüment Eray), Muhammed Akarslan, Yavuzhan, Eren (Dk. 79 Erdal), Kemal, Taner, Ömercan, Feyyaz, Denis (Dk.
Stat: Vefa
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