Futbol: Amatör Süper Lig

Kırklareli Amatör Süper Lig ekiplerinden Babaeskispor, Büyükmandıra Adaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.



Babaeskispor antrenörü Önder Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaşacakları Büyükmandıra Adaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.



Karşılaşmanın zorlu geçeceğini ifade eden Sezer, rakip takımın son derece güçlü olduğunu belirtti.



İlk devrenin son maçına çıkacaklarını aktaran Sezer, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.



Karşılaşmanın Babaeski 100. Yıl Stadı'nda yapılacağını bildiren Sezen, şöyle konuştu:



"Bütün taraftarımızı ve spor severleri karşılaşmaya davet ediyorum. Geçen hafta yeni yıl dolayısıyla maçların oynanmaması bizim açımızdan çok iyi bir fırsat oldu. Takımda ufak, tefek, sakatlıkları olan oyuncularımızın tedavisi ile ilgilendik. Şimdi tam kadro hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta evimizde konuk edeceğimiz güçlü rakibimiz Büyükmandıra Adaspor, Kırklareli Amatör Süper ligin en iyi takımlarından biridir. Onun için bu maçı çok önemsiyoruz. Çünkü ligin ilk yarısını namağlup unvanla lider olarak bitirmek istiyoruz."