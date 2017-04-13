Funda Arar 'Hadi Be' ye Konuştu...

Mesafeli Birisi Değilim

Dışarıda insanların kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Funda Arar "Sokakta yada her hangi bir yer insanların benimle fotoğraf çektirmek istemesi, benim için çok önemli ve mutlu oluyorum. Bana değer verildiğini anlıyorum ve hissediyorum. Dışarıdan mesafeli olduğumu düşünüyorlar ve söylüyorlar ama aslında böyle bir insan değilim" dedi.

Sahneden İnince Sadece Funda'yım

Sahneye çıktığı zaman Funda Arar olduğunu ama sahneden indiğinde ve evde sadece Funda olduğunu söyleyen ünlü sanatçı"Sahneye çıktığımda Funda Arar ama eve girince Funda'yım. Sahneden inince unutuyorum şöhret olduğumu" diye konuştu.

Gün Sofralarının Vazgeçilmeziyim

Yemek Yapmanın kendisi için adeta bir terapi gibi olduğunu ve gün sofralarının kendisinden çok istendiğini söyleyen Funda Arar"Yemek yapmak benim için terapi oluyor. En büyük hobilerimden biri yemek yapmak diyebilirim. Dizi izlerken canımız çekiyor gece yarısı Febyo'ya makarna yapıyorum. Benden genelde kısır ve dolma isterler. Gün sofrası kuruyorum" dedi.

Spor Yapmak İstiyorlar

Oltio tarafından yapılan ankette kendisiyle en çok spor yapılmak istenmesine üzerine Funda Arar"Yapılan ankette en fazla benimle spor yapmak istedi seyirciler. Spor hayatımda yer alan bir durum spor yapmazsam rahat edemiyorum. Yapmadığım zaman ağrılarım başlıyor" dedi.

Ud'la Rock Bara Gidiyordum

Hayalinin Jazz-Pop albümü olduğunu ancak diğer işlerden vakit bulamadığı için bu hayalin

daha gerçekleştiremediğinı söyleyen Funda Arar"Diğer işlere daha çok yoğunluk verdiğim için isteğim olan Jazz-Pop albümünü daha yapamadım. Ayrıca bir Rock albümüde yapmak istiyorum. Çünkü Türk müziği okurken sırtımda Ud'la Rock barlara gidiyordum" dedi.

Olmazsa Olmazlarım Çocuğum ve Müzik

Olmazsa olmazları arasında çocuğu ve müzik olduğunu söyleyen FundaArar "Olmazsa olmazlarım çocuğum ve müzik. Ama evde sürekli şarkı söylemiyoruz tabi ki. Birde herkes Febyo ile evde işte hep berabersiniz sıkılmıyor musunuz? diyor ama Febyo sürekli evde değil her gün işe gidiyor" dedi.

Hawaii'de Balayı Hayalim

Hawai'de balayı hayallerini daha gerçekleştiremediklerini söyleyen Funda Arar "Hawai'de balayına gitmek istiyordum ama hala gidemedik. Hem uzak hem zaman istiyor bir türlü fırsat bulamadık" diye konuştu.

Doktor Artık Yedirmeyin Dedi

Oğlu Aras'la çocukluklarının aynı olduğunu söyleyen Funda Arar"Oğlum Aras'la benim çocukluğum aynı bakışlarımız tombikliğimiz. Aras'ın yanında tabi ki dışarıda ki gibi değilim yuvarlanıyoruz eğleniyoruz. Ben küçükken kilodan bacaklarım eğrilmeye başlamış doktor annemlere bir şey yedirmeyin artık diyormuş" diye konuştu.

Kafama Taktığımı Yaparım

Koç burcu olduğunu ve bir şeye takıldığı zaman gece yarısı bile olsa yapması gerektiğini söyleyen Funda Arar"Koç burcuyum. Kafama taktığım şeyi illa yaparım gece yarısı bile olsa aklıma bir şey gelirse yapmam lazım" dedi.

Müzik Öğretmenliği Yaptım

2 yıl müzik öğretmenliği yaptığını ve güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen Funda Arar"Müzik kariyerimden önce 2 yıl müzik öğretmenliği yaptım ve benim için çok keyifliydi. Korolar kurarak çok eğleniyorduk" diye konuştu.

Komedi Filminde Oynamayı İstiyorum

Bir komedi filminde Funda Arar'ı canlandırmadan yer almak istediğini söyleyen ünlü sanatçı "İçinde olmak istediğim ve beni isteyen birileri olursa Funda Arar dışında bir rolde yer almak istiyorum. Ama kesinlikle komedi filmi olmalı. Beni drama olarak görüyorlar ama ben ters köşe olsun istiyorum" dedi.