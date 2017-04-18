Fuhuş Yapıldığı Belirlenen 2 Ev Mühürlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen 2 ev 15 gün süreyle mühürlendi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harmanlar ve Karpuzdere mahallelerinde iki evde fuhuş yapıldığını tespit etti.



Çınarcık ilçe Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığı tarafından "Fuhuş yapılmasına yer temin etmek" suçundan evlerin 15 gün mühürlenmesi kararının alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri mühürledi.



Olayla ilgili Ş.Y. ve E.M. isimli kadınlar ile ilgili tahkikat başlatılırken yabancı uyruklu G.S. ve C.N. adlı kadınların da sınır dışı edildiği öğrenildi.