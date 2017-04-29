Freni Patlayan Yolcu Midibüsü Kaza Yaptı: 22 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan midibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı. Kaza, İzmit Kuruçeşme mevkii Arızlı konutları yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Sözer idaresindeki 41 J 321 plakalı özel halk midibüsü, Arızlı konutlarından aldığı yolcular ile İzmit merkeze doğru seyir haline geçti. Midibüs sürücüsü Sözer, 110 Sokak ile 104 Soka...