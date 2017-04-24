Fransız ve Helles Anıtlarında Anma Töreni
Fransız ve Helles anıtlarında anma töreniÇANAKKALE - Çanakkale kara savaşlarının 102'nci yıl dönümününde Fransız ve İngiliz Helles anıtlarında tören düzenlendi.
Fransız ve Helles anıtlarında anma töreni
ÇANAKKALE - Çanakkale kara savaşlarının 102'nci yıl dönümününde Fransız ve İngiliz Helles anıtlarında tören düzenlendi.
Şehitler Abidesi'ndeki merasimin ardından Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Fransa Savunma Ateşesi Yarbay Valery Sens ile savaşta yer alan ülkelerini temsilcileri katıldı. Anıta Türkiye, Fransa, İngiltere, Yeni Zellanda ve Avustralya adına çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, Türkiye ile Fransa'nın milli marşları çalındı. Tören sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fransa şeref defterini imzaladı. Avcı, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra İngiliz şehitliğine geçti.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıl dönümünü anma törenlerinde Morto Koyu'ndaki Fransız Anıtı'ndan sonra Seddülbahir köyündeki İngiliz Helles Anıtı'nda da tören düzenlendi. Katılanlar anıt önünde gayda çalan askerler tarafından karşılandı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julıe Bishop, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve değerli ülkelerin temsilcileri iştirak etti. Anıta Türkiye, İngiltere, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Irlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Sri Lanka, Kuzey İrlanda ülkeleri adına çelenk bırakıldı. Tören konuşmaların ardından askerlerin gayda çalmasıyla sona erdi.