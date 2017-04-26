Fransız Siyaset Bilimciye Suç Duyurusu

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Muş Temsilciliği yöneticilerince, Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.



Derneğin Muş Temsilcisi Refik Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Defarges'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Muş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



Defarges'in programda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içeren, ahlaksızca ve kan dondurucu nitelikte olduğunu belirten Kaplan, bu durum karşısında sessiz durulmaması gerektiğini kaydetti.