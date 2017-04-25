Fransız Siyaset Bilimciye Suç Duyurusu
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı yetkilileri, Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle Fransız siyaset bilimci Phillip Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu.
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı yetkilileri, Fransa'da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle Fransız siyaset bilimci Phillip Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı üyeleri, hazırladıkları ortak suç duyurusu dilekçelerini ayrı ayrı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan, "Dünyada 7 gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges'in "Canlı yayında küstah ifadeler kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlenmesini istediği" ifadelerine yer verildi.
Şüpheli Defarges'in, "Türkiye'de halk oylaması hakkında referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını, itirazların sonuçsuz kalacağını, Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu, o zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kaldığını" ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı aktarıldı. Dilekçede, şüphelinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları aştığı ifadelerinin suça azmettirme niteliğinde olduğu vurgulandı.
Dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına yönelik bu küstah tehdidin suça azmettirme olduğu açıktır. Bu ifade sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir saldırı ve hakaret değil, verdikleri oylarla onu bu makama layık gören bizlere ve milyonlarca vatandaşa da yapılmış açık bir tehdit ve hakarettir. Şikayet olunanın yönelttiği ifadelerin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, en temel anayasal hakkım olan seçme özgürlüğümü kullanarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş bir vatandaş olarak, tarafıma da yöneltildiği bir gerçektir. Bu isnat ve ithamlar, Sayın Erdoğan'a, onu seven ve ona oy veren biz vatandaşlara yönelik ağır birer hakaret ve tehdittir. Bu sebeple şüpheliden şikayetçiyim."
Şüphelinin ifadelerinin eleştiri ve düşünce açıklaması olarak değerlendirilemeyeceği, suça azmettirme niteliğinde olduğu öne sürülen dilekçede, "Defarges, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 310. maddesinde hükmünü bulan, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçunu işlemiş olmakla suç sübut bulmuştur. Şüpheli hakkında isnat edilen suçtan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma açılması hukuken mümkündür." denildi.
Dilekçede, Phillip Moreau Defarges hakkında soruşturma açılması ve bu kişinin TCK'da müebbet hapis cezası öngörülen "cumhurbaşkanına suikastte bulunmak" ve 4 yıla kadar hapis cezası öngörülen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yargılanması talep edildi.
"Avrupa'nın şiddete meyilli halini üzülerek seyrediyoruz"
Suç duyurusu dilekçelerinin sunulmasının ardından AK Parti Beyoğlu ilçe örgütü adına ilçe başkanı Harun Muş basın açıklaması yaptı.
Defarges'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği küstah ve çirkin sözleri şiddetle kınadıklarını belirten Muş, şunları kaydetti:
"Türkiye'de iç savaş çıkartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bizler asırlardır bu topraklarda rengi, dili, dini ve düşüncesi farklı tüm kesimlerle bir arada, kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Avrupa'nın son dönemde, şiddete meyilli, iç savaş çığırtkanlığı yapan, şiddeti öven ve tavsiye eden halini ibretle ve üzülerek seyrediyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye köklü geleneğiyle ve değerleriyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir."