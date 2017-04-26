Fransız Siyaset Bilimci Hakkında Suç Duyurusu
SAMSUN'da Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan Fransa Uluslararası Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
SAMSUN'da Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan Fransa Uluslararası Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanlığı yöneticileri, bugün adliyeye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında önceki gün olumsuz açıklamalarda bulunan Fransa Uluslararası Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Samsun İl Başkanı Ali Öztürk, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsizce, ahlaksızca, kan dondurucu açıklamalarda bulunan Philippe Moreau Defarges'i kınamak üzere toplandık. Biraz önce Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına iletmiş olduğumuz suç duyurusunda da belirttiğimiz gibi batıda artık psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entellektüel bir aydın kılığına bürünen vahşi, kan sevici, terör destekçisi Defarges'in alçakça ve haince yaptığı açıklamalardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve dernek olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz" dedi.
- Samsun