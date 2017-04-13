Fransız Polisi, Stadyuma Giden Beşiktaş Taraftarlarına Biber Gazı Kullandı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu. Maçtan önce ise istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

BİBER GAZI KULLANDILAR

Lyon – Beşiktaş maçı öncesi stada girmek için hazırlanan Beşiktaş taraftarı, Lyon taraftarının hedefi oldu. Sözlü atışmalarda bulunan iki tarafı dağıtmak için araya giren Fransız polisi, Beşiktaş taraftarına biber gazı sıktı.





