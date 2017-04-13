Fransız Polisi, Stadyuma Giden Beşiktaş Taraftarlarına Biber Gazı Kullandı
Fransız Polisi, Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı öncesi, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazıyla müdahale etti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu. Maçtan önce ise istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
BİBER GAZI KULLANDILAR
Lyon – Beşiktaş maçı öncesi stada girmek için hazırlanan Beşiktaş taraftarı, Lyon taraftarının hedefi oldu. Sözlü atışmalarda bulunan iki tarafı dağıtmak için araya giren Fransız polisi, Beşiktaş taraftarına biber gazı sıktı.
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