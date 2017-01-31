Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, İran'da

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "İran'ın füze denemeleri konusunu inceliyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 sayılı kararnamesine aykırı olan füze denemeleri konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdik." dedi.
İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Ayrault, burada düzenlenen ortak basın toplantısında, İran'ın füze denemelerinin Viyana anlaşmasına olan güveni sarsacağını söyledi.
Ayrault, "İran'ın füze denemeleri konusunu inceliyoruz. BM'nin 2231 sayılı kararnamesine aykırı olan füze denemeleri konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdik. Bu durum, Viyana'da yapılan anlaşmaya olan güveni sarsmaktadır. Ben bugünkü görüşmelerimizde bu konuyu İranlı muhataplarımıza ilettim." diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir yıl önceki Fransa ziyaretini hatırlatan Dışişleri Bakanı Ayrault, "İki ülke liderleri bir yıl önce, ilişkilerde yeni bir dönemin başlaması konusunda karar aldılar. Bugün gerçekleştirdiğimiz Ekonomi İşbirliği Konseyi toplantımız da bunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Fransa - İran ekonomik ilişkileri
İran'ın, aralarında Fransa'nın da bulunduğu 5+1 ülkeleriyle gerçekleştirdiği nükleer anlaşmayı önemsediklerini söyleyen Ayrault, nükleer anlaşmanın tarihi bir anlaşma niteliğinde olduğunu belirtti.
Nükleer anlaşma sonrası İran'da otomobil ve yolcu uçağı sektöründe önemli adımlar attıklarını ifade eden Ayrault, şöyle devam etti:
"Fransa anlaşmanın uygulanması konusuna önem veriyor. Bu konuda kendi üzerine düşeni yapıyor. Anlaşmayı tehlikeye düşürecek girişimlere karşı koymalıyız. İran ve Fransa arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladı. İş birliği yapabileceğimiz konularda çalışmalar yapmalıyız. İnsan hakları konusunda da birlikte çalışmalar yapabiliriz."
İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret eden Ayrault, "İranlılara verilen vizeleri kolaylaştırıp, Fransa'ya gelişlerini iki katına çıkartmak istiyoruz. Bu yolla iki toplumun birbirlerini daha iyi tanımalarına imkan sağlamayı amaçlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Ekonomik ilişkilerde iki ülke arasındaki bankacılık konusuna da değinen Fransız Bakan, "Büyük bankalarımızla iki ülke arasındaki bankacılık konularını konuştuk. Çekiniyorlar. Bu bankalar geçmişte ABD tarafından cezalandırıldılar. ABD kanunları sınır ötesi olma özelliği taşıyor. Avrupa olarak farklı bir yol izleme konusunda Fransa, parlamentosunda hazırlanan raporu Almanya'yla paylaştı. Çünkü bu cezalar ağır geliyor. Peugeot şirketinin yanı sıra bazı banka yetkililerini de beraberimizde İran'a getirdik. Fransa ve İran merkez bankaları bu konuda çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.
ABD Başbakanı Trump'a tepki
ABD Başkanı Donald Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" kararnamesini eleştirdi.
Ayrault, "Trump'ın bu adımlarını endişeyle karşılıyor ve endişeyle takip ediyoruz. Terör bahanesiyle insanların vizelerinin tek taraflı iptal edilmesi son derece endişe verici bir olaydır. Aklı selim olmak, bu karardan geri dönülmesini gerektirir." görüşünü dile getirdi.
"Hepimiz vatandaşlarımızın güvenliği hakkında endişeleniyoruz" diyen Ayrault, şunları ifade etti:
"Buna rağmen atılacak adımlar uluslararası anlaşmalara aykırı olmamalıdır. Bazı ülkelere ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Diğerlerine de saygı gösterilmelidir. Güvenlik için atılacak adımlar, şiddeti artırmamalı. Fransa bu konuda böyle düşünüyor. Biz bu konuda yalnız değiliz birçok ülke bizimle aynı düşünüyor. Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bizimle aynı düşünüyor."
Terörle mücadeleye ilişkin ise Fransız Bakan Ayrault, "Herkes bu tehditle mücadele etmelidir. Terörü doğuran sebepler ve kaynaklarının ne olduğu tespit edilmelidir. Bölgedeki büyük ülkeler Suriye, Yemen ve Irak'la ilgili yeni formüller bulmalıdırlar. Savaş çözüm olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Nükleer anlaşma, ABD'nin engelleri sebebiyle uygulanamadı"
İran Dışişleri Bakanı Zarif de Ayetullah Humeyni'nin sürgünde bulunduğu Fransa'dan 1979 devriminde dönüşüne rastlayan bu günlerde Fransız Bakanın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Zarif daha sonra nükleer anlaşma ile füze denemelerinin ilgisinin olmadığını savunarak, "Nükleer anlaşma, ABD'nin bazı siyasi engellemeleri nedeniyle gerektiği gibi uygulanamadı." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "BM'nin 2231 sayılı kararnamesi balistik başlık taşıyan füzeler için geçerlidir. İran'daki füzeler balistik başlık taşıyabilecek şekilde tasarlanmamıştır." diye konuştu.
Tahran'daki temasları kapsamında Ayrault'un, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'yle bir araya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, İran'da
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "İran'ın füze denemeleri konusunu inceliyoruz.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "İran'ın füze denemeleri konusunu inceliyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) 2231 sayılı kararnamesine aykırı olan füze denemeleri konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdik." dedi.