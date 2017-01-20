Fransa'dan 2016'da Rekor Silah Sanayi Satışı

Fransa geçen yıl 20 milyar avroluk satışla tarihinin en yüksek silah sanayi ihracatını gerçekleştirdi.



Yıllık basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, 2016 yılının silah sanayi ihracatı rakamlarını açıkladı.



Le Drian, Fransa'nın yeni bir rekor kırarak geçen yıl silah sanayisinde 20 milyar avroluk satış yaptığını söyledi.



Bakan Le Drian, satışlardaki artışın Fransa'nın savunma sanayisindeki ürünlerin kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bizim ekibimiz, savunma sanayisinde on binlerce kişilik istihdam sağladı. Aynı zamanda bu durum ülkemizin bağımsızlığı ve stratejik açıdan özerkliğini teminat altına aldı." diye konuştu.



Geçen yıl eylül ayında imzalanan anlaşmayla Fransa, Hindistan'a 8 milyar avro değerinde 36 adet Rafale uçağı satmıştı. Nisan ayında ise Avustralya'nın açtığı 50 milyar avro değerindeki 12 denizaltının ihalesini Fransız şirketi DCNS kazanmıştı. Fransa'nın 2015'te yaptığı silah ihracatı ise 17 milyar avroyu bulmuştu.