Fransa'da Macron Önde

Fransa'da bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ilk turu önde götürüyor.



Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre, Merkez-Liberal aday Emmanuel Macron yüzde 23.7, aşırı sağcı aday Marine Le Pen yüzde 21.7, François Fillon yüzde 19, Jean-Luc Mélenchon yüzde 19 oy aldı. Ikinci tur seçimde, Macron ile Le Pen katılması öngörülüyor. - PARİS