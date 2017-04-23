Fransa'da Macron Önde
Fransa’da bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ilk turu önde götürüyor.
Fransa'da bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ilk turu önde götürüyor.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre, Merkez-Liberal aday Emmanuel Macron yüzde 23.7, aşırı sağcı aday Marine Le Pen yüzde 21.7, François Fillon yüzde 19, Jean-Luc Mélenchon yüzde 19 oy aldı. Ikinci tur seçimde, Macron ile Le Pen katılması öngörülüyor. - PARİS