Fransa'da Haradinaj Kararı

Fransa'ya ocak ayında girişi sırasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebi reddedildi.



Colmar İstinaf Mahkemesi, Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebini reddetti. Kosovalı lider hakkındaki adli kontrol kararı ve Fransa dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. Bu kararla Haradinaj serbest bırakılırken ülkesine de dönebileceği bildirildi. Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Haradinaj, kısa süre içinde Kosova'ya döneceğini söyledi.



En son 4 Nisan'da görülen davada, Haradinaj'ın Sırbistan'a iade talebi hakkındaki karar bugüne ertelenmişti. Haradinaj mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Benim suçsuz olduğum ispatlanmıştı. Gerçek 2012'de ortaya çıkarıldı. Sırbistan'ın suçlamalarını kabul etmiyorum." diyerek haklı olduğunu ve haklıların daima kazanacağını söylemişti.



Kosova'da 1998-1999'da yaşanan savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın çıkardığı uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.



Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından 12 Ocak'ta adli kontrol şartıyla tahliye edilen Haradinaj, 2015'te de aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.



Haradinaj, son olarak tutuklanması ve yargılama süreci hakkında yaptığı açıklamada, hakkındaki iddialar nedeniyle iki kez yargılandığını ve beraat ettiğini hatırlatarak siyasi bir plan çerçevesinde yeniden gözaltına alındığını ve kötü muameleye uğradığını belirtmişti.



Bu arada Kosova meclisi, geçen ay aldığı kararla Haradinaj koşulsuz serbest bırakılana dek Sırbistan ile diyalog sürecinin askıya alınmasını istemişti.