Fransa'da Eşcinsel Erkekler Neden Aşırı Sağa Oy Veriyor?

Paris'in eşcinsellerin semti olarak bilinenn Le Marais barlar, klüpler ve seks dükkanlarıyla dolu. Burada eşcinsel evliliklerin yasaklanmasını savunan partiye destek bulunacağını tahmin edemezsiniz.





Ancak Le Marais'de bu haftasonu yapılan Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Cephe partisini destekleyenler var.



Eşicinsel evlilikleri yasaklayacağını söyleyen Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen eşcinsel seçmenlerden büyük destek alıyor.



Paris'te bunun nedenlerini araştırdık.



Çevre mühendisliği okuyan uzun ısrarlar sonunda bize Ulusal Cephe'yi desteklediğini açıklayan Cedric, Le Marais'de bir kafedeki görüşmemizde "Eşcinsellik oyumu etkileyen tek şey değil" diyor.





Ulusal Cephe partisi uzun yıllar Fransa'da homofobik, ırkçı ve Yahudi düşmanı marjinal bir parti olarak biliniyordu.



Parti 1972 yılında Jean-Marie Le Pen tarafından kurulmuştu.



Le Pen üç milyon göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyor, Yahudi soykırımını tanımıyor ve Fransa'nın AB üyeliğine karşı çıkıyordu.



Le Pen ayrıca eşcinselliğin biyolojik anormallik olduğunu söylüyordu.



2011 yılında Marine Le Pen partinin başına geçtiğinden bu yana parti merkeze kaydı. Göçü geçici olarak askıya alarak Fransa'nın çıkarlarına öncelik vereceğini söyleyen Le Pen, bu seçimlerde ciddi bir aday.





Le Pen ayrıca eşcinsellerin evlenmesinin önünü açan yasayı iptal etmeyi vaat ediyor.



Cedric ise "Fransa'da eşcinsellik dışında öncelikler var. Ben de ilişki içindeyim ve bu alanda pek çok ilerleme oldu. Ancak benim için ekonomi, ulusal borç ve işsizlik daha önemli konular "diyor.





LGBT hakları konusunda endişe edip etmediğini sorduğumuzda Cedric, pek çok Ulusal Cephe destekçisi gibi, eşcinsel evliliğin iptali vaadinin muhafazakar oyları çekmek için bir blöf olduğunu söylüyor.





Bu kısmen gerçeklerle de desteklenen bir görüş. Ulusal Cephe'nin diğer siyasi partilerden çok daha fazla eşcinsel üyesi var. Le Pen'in en yakın danışmanı Florian Phillppot gibi.



Cedric bu riski almaya hazır. "Bana kalırsa Le Pen bunu yapmayacak. Eğer kazanırsa diğer konulara öncelik verecek" diyor.



Cedric bunları anlatırken yan masalarda bizi dinleyenlerin yüzünde şok ifadesi var.



Le Marais'de sohbet ettiğimiz insanların çoğu Ulusal Cephe'ye desteği sorduğumuzda ya gülüyorlar ya da irkiliyorlar.



"Burada Ulusal Cephe destekçisi bulamazsınız" en çok duyduğumuz cümlelerden. Ama buluyoruz.



Baptiste ve erkek arkadaşı Anthony bu seçimlerde Le Pen'e oy verecek.



"Onun eşcinsel haklarına bir tehdit olduğunu sanmıyorum. Babası tereddütteydi doğru, ama siyasi partinin içinde pek çok insan eşcinsel ve Le Pen asla bunu doğal bulmadığını açıklamadı" diyor Baptiste.





Anketlere göre Ulusal Cephe LGBT topluluğu içinde kabul etmek istediklerinden çok daha popüler.



Çöpçatanlık uygulaması Hornet'in 3200 eşcinsel erkekle yaptığı bir ankete göre, her beş kişiden biri Le Pen'e oy vereceğini açıkladı.



2015'teki yerel seçimlerin ardından yapılan başka bir anket Ulusal Cephe'nin evli eşsincel erkekler arasında genel nüfusa kıyasla çok daha popüler olduğunu ortaya koydu.



Marine Le Pen neden LBGT seçmenine neden bu kadar hitap ediyor?



Çoğu için bunun nedeni Le Pen'in göçmenler konusundaki katı tutumu.



Görüntülenmek istemeyen Pascale "Eşcinseller en çok nerede tehlikede? İslam ülkelerinde. Eşcinseller işkence görüyor. ve ben bunun Fransa'ya gelmesini istemiyorum" diyor.



Fakat Paris'in kuzeyinde daha yoksul ve çok kültürlü Pont-de-Flandre banliyösünde resim bambaşka.



DJ Kiddy Smiles "Konuştuğunuz Ulusal Cephe destekçileri beyaz mıydı? Evet mi? Hiç şaşırmadım" diyor.



Smiles "Bunu söylemek istemezdim ama LGBT insanların çoğu bencil. Artık Ulusal Cephe'nin hedefinde olmadıklarını hissediyorlar ve böylece onlara oy vermenin sorun olmadığını düşünüyorlar. Le Pen Müslümanların eşcinselleri hedef aldığı vaazı vererek kurnazca davrandı. Bence eşcinsellerden nefret etmiyor, sadece sağcı insanlara duymak istediklerini söylüyor" diyor.





Smiles "Eşicinsel evliliği iptal edecek mi? Umrumda bile değil. Bunun söylemenin sorun olmadığını düşünmesi onu çok tehlikeli kılıyor "diye ekledi.