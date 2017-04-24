Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Hollande'dan Macron'a Destek

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hafta sonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı "En March" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı.





Fransa'nın Sosyalist Partili Cumhurbaşkanı Francois Hollande, partisinin adayı Benoit Hamon'un ilk turunda varlık gösteremediği seçiminin ikinci turunda bağımsız "En March" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı.





Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in Avrupa'daki diğer aşırı sağcılarla bağlantılı olduğunu savunan Hollande, "Fransa'nın yapısı, birlik ve beraberliği, Avrupa üyeliği ve dünyadaki yeri söz konusu" diye konuştu.





Hollande'ın bu kısa televizyon açıklaması öncesinde ilk turda elenen Cumhuriyetçi eski Başbakan François Fillon ile Sosyalistlerin adayı Benoit Hamon da Macron'a desteklerini ilan etmişti.



39 yaşındaki Macron, eğer 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Le Pen'i geçip kazanırsa Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olacak.



Charles de Gaulle ile başlayan 5. Cumhuriyet'in de büyük partilerden birinin adayı olmadan kazanan ilk lideri olacak.



Eski Ekonomi Bakanı ve Hollande'ın eski başdanışmanı Macron, ilk turda 8.4 milyon oy aldı. Bu da tüm oyların yüzde 24'üne denk geliyor.