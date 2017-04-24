Foto Safari'de Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Foto muhabiri Coşkun Aral ve ekibiyle birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkı'ndaki hayvanların fotoğraflarını çeken 120 öğrenciden dereceye giren 31 öğrenci için ödül töreni düzenlendi. Törende öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan kısa film izletildi.

Coşkun Aral, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez böyle birşeye tanık olduğunu belirterek, Afrika ve Amazon ormanlarında değişik şekilde hayvan safarilerini yaşadığını anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Aral, şunları kaydetti:

"Bizim için gerek kamu kurumlarının gerek özel sektörün genç kardeşlerimizin görme biçimleri için çünkü görme biçimi bakmadan farklıdır. İnsan öncelikle baktığı şeyin içerisinde birşeyi görmesi lazım, bunu becermelerini sağlamak için böyle bir yarışma yaptık. Biz çok zorlandık. Kardeşlerim öylesine fotoğraf çekmiş ki inanırmısınız yani Tanzanya'ya gidip, o bataklıklardan bu kadar çekemezsiniz. Bir timsahı o kadar estetik çekemezsiniz. O yüzden hepsini kutluyorum. Doğal hayatın koruyucuları olacaklar. Onların yaşadıkları yeri nasıl korunması gerektiğini bazı hayvanlara nasıl özen göstermemiz gerektiğini üstelik çevreci bir anlayışla, hayvanları öldürmenin ne kadar korkunç olduğunu onları anlatacaklar bize."

Nİkon'un sponsorluğunu yaptığı GİFSAD'ın destek verdiği yarışmanın sonunda Aral, birincilik ödülünü kazanan Türkan Demir'e Nikon Coolpix P900 fotoğraf makinasını takdim etti.

Nikon Dürbün, Nikon Coolpix ve GİFSAD Özel Ödülü kazanan diğer öğrencilere de ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay ve Fikret Murat Tural, GİFSAD Kurucu Üyesi Erol Doğaner takdim etti.