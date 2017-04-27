Flaş Transfer! Resmen Duyuruldu

Yılın ilk bomba transferi sonuçlandı ve Bayern Münih, 2 sezondur kadrosunda kiralık olarak tuttuğu genç oyuncu Kingsley Coman'ın bonservisini 21 milyon euroya Juventus'tan aldı.



Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Juventus'tan kiraladığı Kingsley Coman'ın bonservisini aldığını açıkladı.



2015/2016 sezonu başında Torino ekibinden iki sezonluğuna 7 milyon euro karşılığında kiralanan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Alman ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmasıyla artık tamamen Bayern Münihli oldu.



Bayern, Juve'ye bu transfer kaşılığında 21 milyon euro ödeyecek. Transfer 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak. 2020 yılına kadar Bayern'in oyuncusu kalacak Coman bu sene Alman ekibiyle 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.