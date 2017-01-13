Flaş! 'Abdullah Avcı Sezon Sonunda Beşiktaş'ta'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktör değişiklikleri olacak mı sorusu büyük merak konusu olurken, gazeteci Serdar Ali Çelikler duyumdan ziyade tahmini olduğu öngörüsünü paylaştı. Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Beşiktaş iddiası



Gazeteci Serdar Ali Çelikler, NTV Spor'da kırmızı çizgi programında sezon sonunda teknik direktör değişiklikleri hakkında çarpıcı tahminlerde bulundu.



Serdar Ali Çelikler, "Duyum veya bilgi değil. Bu benim tahminim. Sezon sonu Şenol Güneş milli takıma gidecek. Abdullah Avcı Beşiktaş'a gidecek. Fatih Terim de Galatasaray'a gidecek. İkinci tahminim ise Şenol Güneş Trabzonspor'a, Aykut Kocaman milli takıma, Abdullah Avcı Beşiktaş'a ve Fatih Terim yine Galatasaray'a gidecek. Ben her halükarda Beşiktaş ile Şenol Güneş'in sezon sonunda yolların ayrılacağını düşünüyorum dedi.



Beşiktaş yönetimine transfer tepkisi



Öte yandan Beşiktaş yönetiminin transfer politikasını eleştiren ve Mehmet Ekici için devreye girerek kendilerini affetirmeye çalıştıklarını söylerken, Mehmet Ekici'ye ihtiyaçları olmadığını ve bunun da yanlış bir hareket olduğuna değindi.



Çelikler, "Beşiktaş Mehmet Ekici transferinden de başarısız ayrılırsa o zaman ne olur? Bakın Mehmet Ekici size lazım değil. Kendinizi bu transferle affettirmeye çalışmayın. Adam gibi santrfor alın! Bakın Beşiktaş'ın transfer komitesi kimse iyi gitmiyor işler arkadaşlar. İki transfer döneminde Eto'o ile zaman kaybettiniz. Beşiktaş istediği her oyuncuyu alır kardeşim. Beşiktaş'ı küçültmeye hakkınız yok. İki transfer döneminde 36 yaşındaki Eto'o ile vakit kaybetmeye hakkınız yok. Ne Eto'o'su kardeşim?" ifadelerini kullandı.