DHA : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen sınav yolsuzluklarıyla ilgili soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek.
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DHA : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ / PDY kapsamında yürütülen sınav yolsuzluklarıyla ilgili soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar ile ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı sınavlara yönelik bilgisayar kayıtlarını inceleyecek.
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