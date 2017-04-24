Son Dakika! ABD Başkanı Trump, 1915 Oayları İçin 'Soykırım' Demedi, Büyük Felaket Dedi

ABD Başkanı Donald Trump 1915 olayları için Barack Obama gibi büyük felaket anlamına gelen "meds yeghern" ifadesini kullandı. Trump konuşmasında "soykırım" demedi.

80'DEN FAZLA ÜYE, 'SOYKIRIM' DEMESİNİ İSTEDİ

Ermeni soykırımı tartışmalarının yıldönümünde gözler Beyaz Saray'daydı. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan açıklamasını bugün yaptı. 24 Nisan yaklaşırken ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye ABD Başkanı Donald Trump'a ortak mektup göndererek, Başkan'dan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını istemişti.

Deutsche Welle'nin haberine göre, mektupta geçmişteki Cumhuriyetçi başkanlardan Ronald Reagan'ın 1981'de "soykırım" ifadesini kullandığı belirtilerek, Trump'tan da aynı yolu izlemesi talep edildi.

TRUMP, 'BÜYÜK FELAKET' DEDİ

Ancak Trump, daha önce Obama'nın da kullandığı ifadeyi kullanarak 1915 olayları için büyük felaket anlamına gelen "meds yeghern" ifadesini kullandı.

OBAMA DA 'MEDS YEGHERN' DEMİŞTİ

Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.