Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

DHA : Meteoroloji'den tam fırtına uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü "Rüzgarın; Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat), Karadeniz kıyıları, iç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi v.s. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."