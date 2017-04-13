Fitch, ABD'nin Kredi Notunu Korudu

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notu ve görünümünü açıkladı.



Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.



Dünyanın en önde gelen rezerv para birimine ve benzeri olmayan finansal esnekliğe sahip ABD'nin, ayrıca dünyada likiditesi en yüksek sermaye piyasasına ev sahipliği yaptığı vurgulandı.



Açıklamada, geniş, zengin ve çeşitli olarak nitelendirilen Amerikan ekonomisinin, dünyanın en dinamik ve teknolojik olarak en ileri ekonomilerinden biri olduğuna işaret edilerek ülkenin güçlü kurumlara ve elverişli iş ortamına sahip olduğu belirtildi.



Öte yandan, ABD'nin kamu borcunun kredi notu bakımından zayıflık oluşturabileceğine dikkat çekilerek federal hükümetin borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen yıl yüzde 77'e ulaştığı bilgisine yer verildi.



"Yeni vergi yasası teklifi geçerse bütçe açığı artabilir"



Açıklamada, ABD'de mali görünüme dair kısa dönem belirsizlikler devam etmesine rağmen vergi indirimlerinin gelmesi durumunda mali politikalarda gevşeme görülmesinin öngörüldüğü aktarıldı.



ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisinin yeni vergi yasası teklifinin geçirilmesi durumunda ise ülkenin bütçe açığının gelecek 10 yılda artacağı uyarısında bulunuldu.



Yeni hükümetin regülasyonları azaltmaya ve vergi kesintileri yapmaya odaklanması sayesinde Amerikan iş dünyasının güveninde artış olduğu vurgulanan açıklamada, bunların gerçekleştirilmesinin ekonomik büyümeye olumlu katkı yapacağı belirtildi.



Fitch, ABD ekonomisine dair büyüme beklentilerini de yukarı yönlü revize ederek ülke ekonomisinin bu sene yüzde 2,3, gelecek yılda da yüzde 2,6 büyümesinin öngörüldüğü bilgisini paylaştı.



ABD Merkez Bankası Fed'in, 25 baz puan seviyesinde bu yıl iki faiz artışı daha yapmasını tahmin eden Fitch, gelecek sene de dört kere faiz artışı yapmasını bekliyor.