Fırat Kalkanı Şehidi Giresun'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin El-Bab kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de katıldı.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab kentinde görev yapan ve terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Alucra Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdal Savaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehidin annesi Havva Doruk güçlükle ayakta dururken, gözünü bir saniye olsun tabutun üzerinden ayırmayan şehit babası Hasan Doruk'un ise metanetini koruyarak ağlamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alındı. Yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Doruk'un cenazesi, sloganlarla taşınan Türk bayrağı eşliğinde defnedilmek üzere Akçicek köyüne götürüldü. - GİRESUN