Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde defnedildi.



Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanından alınan 28 yaşındaki şehit Bakır'ın naaşı, konvoy eşliğinde Devrek Yeni Camisi'ne getirildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve Hüseyin Özbakır, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi, Bartın Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende şehidin babası Hüseyin ve annesi Hatime Bakır ile kız kardeşleri Nazife Küçükkaya ile Habibe Bakır ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Buğlem Naz, dayısının Türk bayrağıyla sarılı tabutunu okşayarak, üzerine karanfil koydu.



Bu sırada, şehidin kız kardeşi Nazife Küçükkaya, "Benim yavrum çok güzel yere gitti. Şehit olmayı çok istiyordun, şehit oldun, mutlu musun? Oğlumuzu rahat bırakalım, rahat uyusun. Onu rahatsız etmeyelim." diyerek sarıldığı annesi ve kız kardeşini tabutun başından uzaklaştırdı.



Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehidin cenazesi, Pınarönü köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.