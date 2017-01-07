Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında 21 Aralık'ta düzenlenen saldırıda yaralanan ve dün şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın (33) cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı .



Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanına getirildi.



Burada şehidin babası Şükrü, annesi Hanife ve eşi Ayşegül Erdoğan'ın yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, TSK Sağlık Komutanı Tümamiral Hayati Bilgiç, Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve diğer ilgililerin katılımıyla tören düzenlendi.



Törenin ardından Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla memleketi Amasya'ya gönderildi.



Şehit ailesi tören boyunca, metanetini korudu. Törenin ardından Aksallı ve Bilgiç, şehidin babası Şükrü Erdoğan'a sarılarak başsağlığı dileklerini iletti.