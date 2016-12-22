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Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesine ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesine ulaştı.

Askeri uçakla Yenişehir Havaalanına getirilen Albayrak'ın cenazesini, babası Hasan Albayrak, ablası Gamze Göktepe, eşi Şerife Albayrak ile Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Kaymakam Yalçın Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Albayrak'ın naaşının hastaneye getirildiği sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, vatandaşlar Albayrak'ın ilçede yaşayan ablası Gamze Göktepe'nin evinin önünde kurulan taziye çadırına gelerek, taziye dileklerini iletti.

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