Fındık İhracatı ve Gelirinde Düşüş Sürüyor

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2016-2017 fındık ihraç sezonunun da 826 milyon 65 bin dolar gelir elde etti.



Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nin yazılı açıklamasında, 1 Eylül tarihinde başlayan 2016-2017 fındık ihraç sezonunun ilk 4 aylık döneminde standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 792 dolardan işlem gördüğü belirtildi.



Açıklamada, 1 Eylül-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye'nin 92 bin 791 ton fındık ihraç ederek karşılığında 826 milyon 65 bin dolar gelir sağladığı vurgulandı. İhracatın 73 bin 802 tonunun AB ülkelerine yapıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 5 bin 758 ton, denizaşırı ülkelere 9 bin 153 ton, diğer ülkelere ise 4 bin 75 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi.



Türkiye, 2015-2016 sezonu aynı dönemde 114 bin 676 ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş, 1 milyar 122 milyon 959 bin dolar döviz girdisi elde etmişti. Geçen sezona göre, 2016-2017 sezonunda ihracatta yüzde 19,1 ve elde edilen döviz girdisinde ise yüzde 26,4 azalma meydana geldi. - GİRESUN