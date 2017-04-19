Filiz Akın'ın Tüm Çabalarına Rağmen İlker İnanoğlu ve Zeynep Mutlu Boşandı

2013'te Miami'de evlenen İlker İnanoğlu ve Zeynep Mutlu, 3,5 yıllık evliliğin ardından boşandı. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu'nu ne kadar boşanmaktan vazgeçirmeye çalışsa da İnanoğlu ikna olmadı.

FİLİZ AKIN OĞLUNUN YUVASINI KURTARMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞTI

Çiftin 2016 yazından bu yana ayrılacaklarına dair söylentiler çıkıyordu.Filiz Akın oğlunun yuvasını kurtarmak için çok uğraştı. Ancak 3,5 yıl süren evlilik geçenlerde sona erdi.

NE ZEYNEP MUTLU NE DE İLKER İNANOĞLU EVLİLİKTE DİKİŞ TUTTURABİLDİ

Zeynep Mutlu üçüncü, İlker İnanoğlu dördüncü evliliğini bitirmiş oldu. İlker İnanoğlu, Zeynep Mutlu'nun kızı Nazlı ile çok iyi anlaşıyordu.



