Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ürdün Ziyareti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de Kralı 2. Abdullah ile görüştü.



Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas ile 2. Abdullah, Filistin davasına yeniden ivme kazandırma çabaları çerçevesinde başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.



Barış sürecini başlatmak için harcanan çabalar, 2. Abdullah'ın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bu konuya ilişkin görüşmesi ve Abbas'ın yaklaşan ABD ziyareti ele alındığı görüşmede, Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı zirvede yeniden başlatılan Arap Barış Girişimi de tartışıldı.



Kral 2. Abdullah, görüşmede, Filistinliler ile İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayanan etkin ve ciddi barış müzakerelerinin yeniden başlatılması gerektiğini ifade ederek, bunun çatışmaların sona ermesi konusunda tek çözüm olduğunu ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacağını belirtti.



Kral 2. Abdullah, Ortadoğu'da kapsamlı ve adil barışı gerçekleştirmek için en geniş çerçeveye Arap Barış Girişimi'nin sahip olduğunu kaydetti.



Kudüs'ün Müslümanlar ve Araplar için dini ve tarihi önemine binaen tarihi yapısının muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, kentin kimliğine zarar veren İsrail'in hiçbir uygulamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.



Görüşmede ayrıca halihazırdaki bölgesel gelişmeler, Arap ülkelerine yönelik zorluklar ile siyasi çözüm yolları ele alındı.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, 2. Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün, Filistin halkının haklarına ve adil davasına destek vermede gösterdiği çabayı takdir ettiğini kaydetti.