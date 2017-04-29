Filipinler'de 6.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Filipinler'in doğusundaki Mindanao adası yakınlarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in doğusundaki Mindanao adası yakınlarında bir deprem meydana geldi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Depremin merkezinin yerin 40 kilometre altında olduğu bildirildi. Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bir uyarı yayınlayarak "tehlikeli dalgalar" oluşabileceğini belirtti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin şiddetini 6.8 olarak açıkladı.