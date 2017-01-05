Filede Yoğun Mesai

Voleybolda, A Milli Erkek Takımı'nı yoğun bir sezon bekliyor.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milliler bu yıl Dünya Ligi, 2018 Dünya Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası Finalleri, İslam Oyunları ve Üniversiad'da mücadele edecek.



Dünya Ligi ikinci grup müsabakalarında Avustralya, Çin, Çekya, Mısır, Finlandiya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Portekiz, Slovenya ve Slovakya ile karşılaşacak milliler, 3 hafta sonunda ilk 4 takım arasına girebilirse finallere yükselecek. 2-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ligde, final grubunda birinci olan takım 2018 Dünya Ligi'nde birinci gruba yükselecek.



Türk Milli Takımı, Bulgaristan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2018 Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için Avrupa Kıtası Elemeleri'nde ter dökecek. Altı grubun yer aldığı 2. tur elemelerinde, gruplarında birinci olan 6 takım finallere katılmaya hak kazanacak. Gruplarını 2. sırada bitiren 6 takım ise 3. tur elemelerinde bir kez daha şansını deneyecek. İkinci tur elemeleri, 23-28 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek.



A Milli Takım, bu yıl en önemli sınavını Avrupa Şampiyonası'nda verecek. 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde Türkiye, D Grubu'nda Fransa, Belçika ve Hollanda ile mücadele edecek.



Millilerin takviminde yer alan ve 19-30 Ağustos'ta Tayvan'da yapılacak 29. Üniversite Oyunları'na (Universiad) ise katılım, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun kararına göre gerçekleşecek.



Öte yandan, takvimdeki yoğunluk nedeniyle A Milli Takım yerine 23 Yaş Altı Milli Takımı ile katılım planlanan 4. İslam Oyunları'na, 12-21 Mayıs'ta Azerbaycan ev sahipliği yapacak.



A Milli Takım'ın takviminde yer alan ve 30 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ise ev sahibi ülke hazırlıklarını tamamlayamadığı için 22 Haziran-1 Temmuz 2018'e ertelendi.