Fikret Orman: "Lyon taraftarı gelmiyor, biletler Beşiktaşlılara satılacak" (1)



Fikret Orman: "Lyon taraftarı gelmiyor, biletler Beşiktaşlılara satılacak" (1)



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lyon taraftarlarının maça gelmeyeceğini ve onlar için ayrılan 2100 adet biletin Beşiktaş taraftarlarına satılacağını söyledi.